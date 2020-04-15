Şehit oğlunu özleyen anneye emniyetten büyük jest

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek istedi, polis ekipleride onu kırmayarak oğlunun bulunduğu şehitliğe götürerek hasret gidermesini sağladılar.
Vatandaşlardan gelen her türlü ihbarı yerine getiren polislerden şehit annesine büyük bir jest yapıldı ve talimatla birlikte Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehit annesini evinden alıp Edirnekapı Şehitliğine götürdüler. Şehit annesinin oğlunun kabrinde dua etmesi beklendikten sonra ziyaret bitimi sonrası anne tekrar evine bırakıldı.