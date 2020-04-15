Şehit oğlunu özleyen anneye emniyetten büyük jest

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek istedi, polis ekipleride onu kırmayarak oğlunun bulunduğu şehitliğe götürerek hasret gidermesini sağladılar.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Dün 155 polis ihbar hattına bir arama geldi ve 65 yaş üstünde olan şehit annesi 1994 yılında Kıbrıs'ta şehit olan oğlu Piyade Er Hakan Arı'nın kabrini ziyaret etmek istediğini söyleyerek polis ekiplerinden yardım istedi.

Vatandaşlardan gelen her türlü ihbarı yerine getiren polislerden şehit annesine büyük bir jest yapıldı ve talimatla birlikte Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehit annesini evinden alıp Edirnekapı Şehitliğine götürdüler. Şehit annesinin oğlunun kabrinde dua etmesi beklendikten sonra ziyaret bitimi sonrası anne tekrar evine bırakıldı.