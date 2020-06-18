Selçuk Bayraktar açıkladı! Ormanları gece gündüz o koruyacak

Yaz aylarında ülkemizce sıkça görülen orman yangınlarının önüne geçmek için milli gururumuz TB2 İHA Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından tanıtıldı.

Bayraktar sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda milli üretimimiz olan TB2 İHA'nin insani yardım görevleriden sonra gece gündüz gökyüzünde uçarak ormanlık alanlarımızı yangınlardan koruyacağını söyledi.

Ayrıca Bayraktar kendi teknolojimizi geliştirdiğimizde her derdimize çare bulabileceğimizi vurguladı.

Milli Gururumuz TB2 İHA, devamlı olarak 3,5 milyon hektarlık ormanlık alanları yangınlara karşı koruyacak