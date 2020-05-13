Selçuk Bayraktar duyurdu! T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokol fesih edildi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya üzeriden yapmış olduğu açıklamada İBB ile aralarındaki protokolün tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya üzeriden yapmış olduğu açıklamada ;

"Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık #Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak #MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" dedi

nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şu şekilde ;

"Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik. Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz"

Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık#Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek



Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz! https://t.co/nV7IxffIcp — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2020

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 22:53