Selfie çekmek isterken 20 metre yükseklikten yuvarlandı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Derevenk Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen 30 yaşındaki Yunus Vicdanlıer kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Kayalıkların üzerine çıkarak fotoğraf çekmeye çalışırken dengesini kaybeden Vicdanlı, 20 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine belirtilen yere kısa sürede ulaşan ekipler kayalıklardan yuvarlanarak yerde hareketsiz yatan Vidanlıer'i kurtarmak için çalışma başlattı.

Yunus Vicdanlıer, yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma sonrasında halat yardımıyla bulunduğu yerden yukarı çekilerek çıkarıldı. Ekipler daha sonra yaklaşık 200 metre bıyunca sedye ile Vicdanlıer'i ambulansın olduğu yere taşıdılar ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdılar.

Vicdalıer'in hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken olay anında Yunus Vicdanlıer'in bir yakını olayla ilgili yaptığı açıklamada "Fotoğraf çektirmek için kayalıklara geldik. Yunus'un altındaki kaya parçası kopunca aşağı yuvarlandı. Sağlık ekiplerimiz gelip kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun" dediği öğrenildi.