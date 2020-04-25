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Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu

Şemdinli'de yaşayan ve televizyonları olmadığı için EBA TV'yi seyredemeyen ve derslerini kaçıran 10 çocuk, Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Saklı'nın sayesinde televizyonlarına kavuştular.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:39
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilme kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV uygulamasıyla çocukların evlerinde derslerine devam etmesini sağladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise 10 çocuk evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'yi seyredemediler ve derlerinden geri kaldılar.

Evlerinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitim programına katılamadıklarını ve derslerinden geri kaldığını belirten 4 ailenin durumları Şemdinli Belediyesine bildirdi. Bunun üzerine Şemdinli Belediye Başkanı AK Partili Tahir Saklı harekete geçti ve televizyonu olmayan ailelere televizyon desteği yardımında bulundu.

Daha sonra evleri dolaşarak ailelerle sohbet eden, koronavirüs ile mücadele döneminde sıkıntıları da dinleyen belediye ekipleri, Beldiye Başkanının öncülüğünde tedarik edilen televizyonların kurulumunu yaptılar ve çocukların dersleri takip etmelerini sağladılar.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada eğitimin her zaman en öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayarak uzaktan eğitim yapıldığı şu dönemde öğrencilerin EBA TV'den verilen derslerden geri kalmasını istemediklerini belirterek, "4 aileye televizyon hediye ederek yaklaşık 10 öğrencinin derslerini takip etmelerini sağladık. Bundan sonra da elimizden gelen desteği sunacağız. Bu süreçte ilçe merkezinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi bin aileye de gıda yardımında bulunduk. Bunun yanında yardım hattı kurarak 65 yaş üstü ve dışarı çıkamayanların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu zorlu günlerde Şemdinli Belediyesi olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. İnsanların evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz her zaman ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli yolu temastan kaçınmamız" diye konuştu.


 

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HakkariEBA TVşemdinli BelediyesiTahir Saklı
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