Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!

Korona virüse karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Son olarak gündeme semt pazarlarının kapatılması konusu gelmişti. Bakan Süleyman Soylu semt pazarlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yeni tip korona virüse karşı semt pazarlarının kapatılamayacağını ancak pazarlarda gereken önlemlerin ve giriş çıkışlarda kontrollerin yapılacağını açıkladı.

Bakan Soylu Türkiye’de en üst seviyede tedbirlerin alındığını ve şuana kadar kendi bakanlığının 28 genelge yayımladığını ve bu genelgelerin 17 tanesinin giriş çıkışlarla alakalı olduğunu ifade etti. Bakan, sınırları hemen kapatarak ciddi tedbirleri uygulamaya koyduklarına vurgu yaptı.

Bakan Soylu, alınan tedbirlerin salgının büyük ölçüde azalttığını, ve bu durumun üzerinde titizlikle durulduğunu ifade etti. Süleyman Soylu ülkede hayatın durma noktasına geldiğini, bakanlık olarak kendilerinin de şehirler arası ve şehir içi trafiği ölçtüklerini dile getirdi. Bakan şehirler arası yolcu otobüslerinin %73 oranında azaldığını ve yolcu sayısında ise %81 düşüş olduğunu açıkladı. Bakan Soylu sağlık sisteminin ayakta kaldığını, kamu düzeninin devam ettiğini ve sosyal izolasyonun sağlandığına vurgu yaptı. Şuana kadar bu sistemlerin ayakta tutulduğunu ancak bu sistemin ayakta kalması için çalışmaya devam edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bakan Soylu, tüm kurumlar olarak bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer kurumlarla da ortak çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse şehir içe çekilmiş durumda

Bakan Soylu’ya sorulan sorulardan biri de küçük şehirler ve büyük şehirlerarasında sosyal izolasyonun eşit şekilde sağlanıp sağlanmadığı yönünde oldu. Bakan bu soru üzerine Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde toplu taşıma ve şehir hareketliliği konusunda sıkıntı olduğunu ve bu sorunun giderilmeye çalışıldığını ifade etti.

Önümüzde alacağımız, önereceğimiz tedbirler var

Süleyman Soylu İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarında kadro eksiliği olmadığını dile getirdi ve ek personele ihtiyaçlarının olmadığını açıkladı. Soylu, eğitimlerini almış personellerin direk sahaya sürüldüklerini ve personel konusunda en üst seviyede çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise konunun gündemlerinde olduğunu ve ilerleyen süreçte sosyal izolasyonun sağlanmaması durumunda yasağın gelebileceğini belirtti.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maske üretimi yapan fabrikalara karşı önlemlerin alınarak 69 firmanın Sağlık Bakanlığı ile hem maske hem de diğer ihtiyaçları konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı. Bakan Soylu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımıza buradan duyurumuzdur, nereye bildirirlerse bildirsinler biz tepelerinde olacağız. Buradan fırsatçılık yapmayı ayıp ve günah addediyoruz. Bu, kanun karşısında da suçtur. Gerekli tüm adımları uygulayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Bakan Soylu 65 yaş üsttü vatandaşların evlerine kamu görevlilerince hizmet verileceğini ve 65 yaş üstü vatandaşların korunması için gereken ne ise bunun yapılacağını ifade etti.

Türkiye’nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu

Bakan Soylu, sosyal izolasyonla ilgili vatandaşların alınan tedbirlere uymasının önemli olduğuna vurgu yaparak özellikle gençlerin bu konuda daha anlayışlı olmasını istedi. Bakan Türkiye genelinde oluşan durum hakkında ise şu sözleri kullandı:

211 bin 645 iş yerinin kapalı olduğunu ve bunların sürekli denetleniyor. Şu ana kadar 2 bin 130 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı ve bu denetimler devam edecek. Yurt dışından gelenlerin sayısı 15 bin 181 kişi. 29 ilde 48 yurt. Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden insanlar geldiler. Ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı. Dedi ki 'Hemen bunları izolasyona, yurtlara alıyoruz.' Hemen yurtlara aldık, ilk vakası çıkar çıkmaz. Bu konuda ilk adımımızı attık."

Bakan Soylu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında il genel meclisi ve belediye meclislerinde gerekli görüşmelerin yapılmasını Valiliklere bildirdikleri ifade etti ve bu toplantıların olağanüstü şartlarda yapılmasını istediklerini dile getirdi. Soylu bu toplantılarda gereken sağlık şartlarının yerine getirilmesinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

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