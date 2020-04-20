İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98946
ALTIN
379.058
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6717
EURO
7.5645

Semt pazarlarında tezgah açan 5 pazarcıda korona tespit edildi! 22 ev karantinada

Aydın'da yaşayan ve çevre illerdeki semt pazarlarında tezgah açan 5 pazarcıda korona virüs tespit edildi. Pazarcılar ve onlar ile temas ettiği tespit edilen 22 karantinaya alındı. Ayrıca pazarcıların mağdur olmaması için ellerindeki mallarına belediye başkanı talip olduğunu açıkladı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:55
Semt pazarlarında tezgah açan 5 pazarcıda korona tespit edildi! 22 ev karantinada

Korona virüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aydın'da pazarcılık yapan ve çevre illerde semt pazarlarına giderek tezgah açan 5 pazarcıda korona virüs tespit edildi. Sonrasında ise pazarcılar ile temas halinde olduğu tespit edilen aydın acarlar mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada mahallenin tamamının karantinaya alındığı şeklinde asılsız iddialar kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine Söke ve Kuşadası belediyeleri, ilçelerindeki semt pazarlarına dışarıdan gelen pazarcı esnafının geçici süre alınmamasına karar verdi. İki ilçenin aldığı bu karar üzerine pazarcıların satmak üzere aldıkları ürünler ellerinde kaldı. Olayın duyulmasının ardından İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman mahalledeki pazarcı esnafıyla bir araya geldi. 

KARANTİNAYA ALINAN AİLELERİN MALLARINA TALİP OLDU

Karantinaya alınan ailelerin 14 gün boyunca ellerinde kalan tüm malları almayı taahhüt eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Acarlar Mahalle halkı hem ektiklerini ve ürettiklerini tarladan nihayi tüketiciye pazara ulaştıran hem de alım satımla yaklaşık Türkiye'nin 55 ilinden mal alımı yaparak bölgenin pazarlarında tüketicinin gıda ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda deposudur. Siz önce kendinizi koruyacaksınız. Siz temiz olabilirsiniz biz veya pazara gelen vatandaş sıkıntılı olabilir. Tespit edilmemiş hasta olabilir. Mağdur olan ailelerin ellerinde kalan malları 14 gün boyunca belediye olarak biz alacağız. Dayanıklı ürünleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kaymakamlık vasıtasıyla dağıtacağız. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri ise hızlı bir şekilde gene ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

'HERKES PAZARINA GİDECEK'

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Dün akşam sosyal medyada yapılan yanlış bir paylaşımlardan sonra şu ana kadar Acarlar ve bölgede büyük sıkıntılar yaşadık. Ben buraya gelirken tüm belediye başkanları ile görüştüm. Herkes pazarına gidecek, alışverişini yapacak. Koronavirüs vakası her yerde var. Vakanın olmaması için hep beraber dikkat edeceğiz. Özellikle pazarcı esnafımız dikkat edecek. Kurallara uyacağız ve bu rahatsızlıktan hep birlikte kurtulacağız" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, Acarlar Mahallesi'nin Ege Bölgesi'nin kalbi olduğunu belirtip, "Dün akşam yaşanan bilgi kirliliği dolayısıyla burada kafalar karıştı. Pazarcı esnafı ve aynı zamanda üreticiler olarak pazarlarda yerimizi alıp, satış yapamazsak hepimiz açız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AydınPazarcılarda VirüsSemt Pazarlarında Tezgah Açan 5 Pazarcıda Korona Virüs Tespit EdildiAydın Acarlar Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 23 Nisan haftası 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 23 Nisan haftası 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
'Ölmek istemiyorum' diyen Nesibe'nin sesini başsavcılık duydu
'Ölmek istemiyorum' diyen Nesibe'nin sesini başsavcılık duydu
İşte Türkiye'nin yardım elini uzattığı ülkeler
İşte Türkiye'nin yardım elini uzattığı ülkeler
Pendik'te ambulansa saldırmışlardı, 11,5 yıl mahkumiyetleri istendi
Pendik'te ambulansa saldırmışlardı, 11,5 yıl mahkumiyetleri istendi
Emniyete alınmayan çapa makinesine bacağını kaptırdı
Emniyete alınmayan çapa makinesine bacağını kaptırdı
Ailesini ihbar eden genç'ten bakan Koca'ya 'Sayın bakanım beni ailem ile barıştırın'!
Ailesini ihbar eden genç'ten bakan Koca'ya 'Sayın bakanım beni ailem ile barıştırın'!

Popüler Haberler

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması içinde neler var?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu başvuru sonucu sorgulama
Beşiktaş'ta kaleci için adı geçen Bruno Varela kimdir? Hangi takımda oynuyor?
Üniversite güz ve bahar dönemleri hangileridir? Güz ve bahar dönemleri ne zamandır?
Kuşlarla Yolculuk dizisi ne zaman başlayacak? Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Evimize koronavirüsü sokmamak için hangi önlemleri almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz?
Ziraat - Vakıfbank - Halkbank! Temel ihtiyaç kredileri başvuru ve sonuç sayfası: kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?
Jet Sosyete dizisi final mi yapıyor? Jet Sosyete neden final yapıyor? Yeni sezonda yayınlanacak mı?
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı ne zaman bitecek? Hastane sürekli hizmet verecek mi?
Remdesivir ilacı nedir? COVID-19 tedavisi için deneysel olarak kullanılan antiviral ilaç işe yarıyor mu?
Sokağa çıkma yasağında nereler açık ve kimlere yasak yok?
Bimde satılan Sony bravia KDL-50WF665 tv nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bir Aşk İki Hayat filmi nerede, ne zaman çekildi? Bir Aşk İki Hayat filmi konusu,fragmanı ve oyuncuları
Sex Education 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüs nedeni ile eğitime verilen ara uzatılacak mı?
Survivor Sercan Yıldırım'ın sakatlığı ne, ne kadar süre oyunlara katılamayacak, diskalifiye olur mu?
Kanal 7 Mustafa Karataş 2020 ramazan programından ne kada maaş alacak?
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
Survivor Yasin ve Barış neden kavga etti, diskalifiye mi olacaklar?
Sağlık personeli nöbet ücretleri ne kadardır? Sağlık personeli nöbetlerinde ne kadar ücret alır?
Ücretsiz izin maaş desteği kaç aydır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları ve miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.