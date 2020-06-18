Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

18 Haziran akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filmi izleyiciler tarafından keyifle izlendi. Peki Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Kocan Kadar Konuş Filmi Konusu
Kocan Kadar Konuş Oyuncu Kadrosu
Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner, Şebnem Sönmez, Leyla Erdoğan, Efecan Şenolsun, Enis Arıkan
Kocan Kadar Konuş Nerede Çekildi?
Film Bolu’ya bağlı Göynük ilçesinde çekildi.
Son Güncelleme: 18.06.2020 01:24