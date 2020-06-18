Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

18 Haziran akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filmi izleyiciler tarafından keyifle izlendi. Peki Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Kocan Kadar Konuş Filmi Konusu

Kocan Kadar Konuş Oyuncu Kadrosu

İzmir’de yaşayan bir ailenin kızı olan Efsun, 30 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala bekardır. Yıllar sonra karşılaştığı çocukluk arkadaşı Sinan’a karşı hala bir şeyler hissettiğini fark eder. Ailede yer alan kadınlar Efsun’a Sinan’ı evlenmeye ikna etmesi için tavsiyeler vermeye başlar

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner, Şebnem Sönmez, Leyla Erdoğan, Efecan Şenolsun, Enis Arıkan

Kocan Kadar Konuş Nerede Çekildi?

Film Bolu’ya bağlı Göynük ilçesinde çekildi.