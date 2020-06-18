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Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Peki Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde olduğu filmin konusu nedir, nerede çekildi?

18 Haziran 2020 Perşembe 01:24
Sevilen film Kocan Kadar Konuş'un oyuncu kadrosu dikkat çekiyor
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18 Haziran akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filmi izleyiciler tarafından keyifle izlendi. Peki Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Filmin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Kocan Kadar Konuş Filmi Konusu


İzmir’de yaşayan bir ailenin kızı olan Efsun, 30 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala bekardır. Yıllar sonra karşılaştığı çocukluk arkadaşı Sinan’a karşı hala bir şeyler hissettiğini fark eder. Ailede yer alan kadınlar Efsun’a Sinan’ı evlenmeye ikna etmesi için tavsiyeler vermeye başlar

Kocan Kadar Konuş Oyuncu Kadrosu

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner, Şebnem Sönmez, Leyla Erdoğan, Efecan Şenolsun, Enis Arıkan

Kocan Kadar Konuş Nerede Çekildi?

Film Bolu’ya bağlı Göynük ilçesinde çekildi.


Son Güncelleme: 18.06.2020 01:24
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