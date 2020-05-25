Seyahat dönemi başlıyor! Biletleme işlemleri başladı

Yaşanan pandemi döneminden normal hayata dönüş kapsamında Ramazan Bayramı sonrası başlayacak seyahatlar için hava ve demir yolu biletleri satışa çıktı.

Seyahat dönemi başlıyor! Biletleme işlemleri başladı
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Korona virüs ile mücadele kapsamında 1.aşamayı başarılı bir şekilde geçen Türkiye'de,normalleşme kapsamında Ramazan Bayramı sonrasında seyahatlar için hava ve demir yolu biletleri satışa çıktı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri için biletler bugün satışa çıkarılırken, biletleri daha önce satışa sunulan hava yolu sektöründe seferlerin 4 Haziran itibarıyla başlaması planlanıyor.Uçuşlarda ise ilk etapta iç hat daha sonra dış hatlarda uçak seferlerinin başlaması bekleniyor.

YHT İLE SEYAHAT BAŞLIYOR

Demir yolu sektöründe ise konvansiyonel ve YHT hatlarında 28 Mayıs itibarıyla başlaması planlanan seferler için hazırlıklar sürdürülüyor. Bu tarih itibarıyla yapılacak tren seferleri için biletler bugün satışa sunuldu.

GÜNDE 16 SEFER PLANLANDI

Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.

Tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak.

Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatlarında bu süreçte seferler durdurulmazken, sefer sayılarının yavaş yavaş artırılması öngörülüyor.

HES KODU VE SEYAHAT KISITLAMASI OLAN ŞEHİRLER İÇİN İZİN BELGESİ ŞARTI

Hem hava hem de demir yolunda bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

HES KODU ALAMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK

Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak. YHT seferleri, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatılacak.

Demir yollarında ilk olarak tren içinde sosyal mesafeye uygun tedbirler alınacak, yolcu tren bilet satışlarında da sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak çapraz düzende bilet satışı yapılacak.

UÇULABİLİR SERTİFİKA DÖNEMİ

Normalleşme sürecinde havalimanları için "uçulabilir sertifikası" düzenlenecek. Sertifikasyon programı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık tarafından sertifika verilecek.


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