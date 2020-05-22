Seyahat izni ile yola çıkan çifti trafik kazası ayırdı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde 65 yaş üzeri olan ve seyahat izni ile yola çıkan çift trafik kazası geçirdi. Kazanın etkisiyle otomobildeki Cemal Adnan Ginçay yaşamını yitirdi, sürücü eşi Hacer Ginçay ise yaralandı.

Seyahat izni ile yola çıkan çifti trafik kazası ayırdı!
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Üzücü kaza öğlen saatlerinde Aydın Efeler yakınlarında meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan ve içerisinde Hacer Ginçay ve eşi Cemal Adnan Ginçay (68) çiftinin bulunduğu otomobile Ali Çapar'ın kullandığı  süt tankeri arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hacer Ginçay ve eşi Cemal Adnan Ginçay (68) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzere bölgeye gelen sağlık ekipleri kaza yerinde ki ilk müdahaleden sonra yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AĞIR YARALI OLAN EŞ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Hacer Ginçay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tanker şoförü Ali Çapar, polis ekiplerince gözaltına alındı. 


Ginçay, çiftinin 65 yaş üstüne sağlananan  özel seyahat izni ile Muğla yönüne gittikleri öğrenildi.  


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