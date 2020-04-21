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Seyahat yasağını sahte belge ile aşmak istediler yakayı ele verdiler!

Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehrilere olan giriş yasağı delmek için sahte seyahat belgesi çıkarıp yolculuk yapanlar polise pes dedirtti. Büyükşehilere olan giriş yasağını sahte seyahat belgesi ile delmek isteyen 22 kişi yakalandı.

21 Nisan 2020 Salı 17:26
Seyahat yasağını sahte belge ile aşmak istediler yakayı ele verdiler!

Sahte seyahat belgesiyle yolculuğa İstanbul'dan çıkan şahıslar Van'ın Tuşba ilçesindeki uygulama noktasında durdurularak yakalandı.

Ekipler tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen 22 kişi hakkında sahte seyahat belgeleriyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Güvenlik Şube Müdürü Salih Şen, yaptığı açıklamada, Van'ın tüm giriş noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollerin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların kimlik ve evraklarını kontrol ettiklerini, ateşlerinin ölçüldüğünü anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Kontrollerde herhangi bir sorun yoksa vatandaşları işlem yapmadan gönderiyoruz. İstanbul otogarında beyanlarına göre, bazı firmalar hem biletini satıp hem de sahte belge düzenleyerek vatandaşları gönderiyor. Şu ana kadar ilimize gelen 22 sahte seyahat belgesi olan vatandaş tespit ettik. Bunlarla ilgili adli işlemi başlatmış bulunuyoruz. Van'a gelen vatandaşlarımız arasında izlenmesi gereken bir kişi tespit ettik. Onunla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek hastaneye gönderdik. Sahte evraklarla ilgili de adli işlem başlatmış bulunuyoruz."

Son Güncelleme: 21.04.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
Seyahat İzin BelgesiSahte Seyahat Belgesi
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