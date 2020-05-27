Seyahat yasakları ne zaman bitiyor ? Tekrar uzatılacak mı?

Korona virüs ile mücadele kapsamında 15 günlük periyodlar halinde bazı illere uygulanan seyahat yasakları 3 haziran günü sona eriyor. Peki bu tarihten sonra tekrar bir uzatma olacak mı ? Hangi şehirlerde yasaklar bitecek ? Detaylar haberimizde

Seyahat yasakları ne zaman bitiyor ? Tekrar uzatılacak mı?
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Korona virüs ile mücadele kapsamında ilk olarak 31 İl'de başlayan seyahat yasakları,hastalığın seyrine göre 15 günlük periyodlar halinde uzatılıyor.İlk olarak 31 İlimizde uygulamaya alınan seyahat yasakları son olarak 15 ilimizde uygulanıyor,diğer 16 ilimizde vaka sayıları kontrol altına alındığı için seyahat yasakları geçtiğimiz toplantılarda kaldırılmıştı.

Şu anda seyahat yasağı İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde uygulanıyor ve bu giriş-çıkış yasağı 3 Haziran'a kadar uzatılmıştı durumda.

3 HAZİRAN'DA KALKIYOR UZATILMASI DÜŞÜNÜLMÜYOR'

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran'da kaldırılması planlanıyor.

Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

PİKNİK ALANLARI VE SAHİLLER

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları'nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.


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