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Seyyar satıcı bir kamyonet dolusu ayvayı İBB binası önüne döktü

Küçükyalı'da satış yapan seyyar satıcı Sabri A., aracına zabıtaların el koymasından sonra verdiği uğraşlar sonucu aracını geri almıştı. Fakat, satışını yapacağı ayvaların çürüdüğünü görünce bir araç dolusu ayvayı İBB binasının önüne dökerek protesto yaptı.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:41
Seyyar satıcı bir kamyonet dolusu ayvayı İBB binası önüne döktü

İstanbul Küçükyalı'da ayva sattığı kamyonetine zabıtalar el koyduktan ve sonra aracını geri aldığında kamyonetteki ürünlerinin çürüdüğünü gören seyyar satıcı, ayvaları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önüne döktü. 

Seyyar satıcı bir kamyonet dolusu ayvayı İBB binası önüne döktü

Zabıtaların aracına el koyduktan sonra bir çok yere başvuru yapan ve bir türlü olumlu yanıt alamayan Sabri A. dün akşam belediye yetkilileri tarafından aranarak aracını geri alabileceğini öğrendi. Aracını bulunduğu  yerden teslim alan Sabri A. kamyonetin kasasında bulunan ayvaların çürüdüğünü görünce Saraçhane'ye giderek bir kamyonet ayvayı İBB binasının önüne döktü.

Seyyar satıcı bir kamyonet dolusu ayvayı İBB binası önüne döktü

Seyyar satıcı Sabri A. olay yerine gelen polisler tarafından uzaklaştırılırken yapılan protesto için satıcıya tutanank tutuldu. Sabri A.'ya aracını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "15 gün önce aracıma Anadolu yakası zabıta ekipleri el koydu. Tutanak tutmadılar. Polis geldi. Biber gazı sıktılar. Beni darp ettiler. Aracıma da hasar verdiler. Dün akşamüstü aldım geri. Malım olduğu gibi çürümüş. Kime başvursam kimseyle görüştürmüyorlar. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Adalet böyle mi oluyor? Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak? Zararım 10 binin üzerinde. Ekrem beyle görüşmek istedim. Defalarca aradım. Randevu randevu randevu... Ne zaman randevu. Her şey bittikten sonra mı görüşme yapılacak? Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
IbbAyva ProtestoSeyyar SatıcıIbb Zabıta
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