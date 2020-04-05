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SGK açıkladı! O ilaçlara artık para ödenmiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada daha önce SGK tarafından ödenmeyen 93 adet ilacı artık geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

05 Nisan 2020 Pazar 13:26
SGK açıkladı! O ilaçlara artık para ödenmiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptığı açıklama daha önceden ödenmeyen ve içlerinde  kanser ve epilepsi gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 93 adet ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

SGK Tarafından Karşılanan Yurt İçi İlaç Sayısı 8.564’e Ulaştı”

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8.564’e ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde:

"2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım – KOAH ilacı”

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
SGKİlaç ödemeleri
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