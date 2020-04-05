SGK açıkladı! O ilaçlara artık para ödenmiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptığı açıklama daha önceden ödenmeyen ve içlerinde kanser ve epilepsi gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 93 adet ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

“SGK Tarafından Karşılanan Yurt İçi İlaç Sayısı 8.564’e Ulaştı”

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8.564’e ulaştı.” açıklamasını yaptı.

"2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım – KOAH ilacı”

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.