SGK'dan korona-virüs önlemi! 143 hizmeti E-devlet üzerinden verecek

Korona- salgınına karşı tüm kurumlar teyyakuz halinde. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar için e devlet üzerinde yapabilecekleri işlemler genişletildi.

SGK tarafından açıklanan koronavirüsü tedbirlerine göre 143 hizmet e-Devlet üzerinden sağlanacak.

İşte e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler



Sigortalılık Uygulamaları

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri

4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

4A Doğum Borçlanması Başvurusu

Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/A Sigortalısı Olanların Doktora veya Tıpta Geçen Uzmanlık Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4B Askerlik Borçlanması Başvurusu

4B Basamak Bilgisi

4B Borç Durumu

4B Doğum Borçlanması Başvurusu

Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması

4B Hizmet Bilgisi

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası

5434 Sayılı Kanunun 12'nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

5434 Sayılı Kanun'un Ek 71'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun'un Ek 76'ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun'un Geçici 192'nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması

6552 Yapılandırma Sorgulama

6736 Yapılandırma Sorgulama

EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Hitap Belge Doğrulama

Hitap Hizmet Dökümü

Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi

Son Kez 4/C Sigortalısı Olanların Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

Malul Çocuğu Olan 4/C Sigortalısı Kadın Çalışanların 28/8nci Madde Başvurusu ve Takibi

Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

5434 Sigortalısının Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

TSK’da Çalışan Askeri Personelin (Astsubay-Subay) Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

4857 Sayılı Kanuna göre Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Borçlandırılması

4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi

4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama

Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi

4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme

Emeklilik Uygulamaları

5510 Sayılı Kanun 4/1(c) Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması

Almanya / Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Emeklilik Kaydı

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi



4B Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama4B Emekli Ödeme Bilgileri4C Banka Değişikliği4C Bir Aylık Maaş Tercihi4C Emekli Aylık Bilgisi4C Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri4C Emeklilik İşlemleri Evrak TakibiSosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa DönüştürülmesiSosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa DönüştürülmesiSosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriSosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Meslek Hastalığı Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriSosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Meslek Hastalığı Kapsamında Bağlanmış Ölüm Geliri İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriAlmanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriAlmanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriAlmanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriAlmanya ile İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Bağlanan Malullük Aylığı İkinci Karar İşlemlerinde Meydana Gelen Durum DeğişiklikleriEğitim Öğretim Yardımı TalebiEmekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi TalebiSosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Bağlanan Aylıkların Yurt Dışına Transferinin YapılmasıErbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı BağlanmasıEvlenme İkramiyesi Ödenmesi TalebiFaizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi BaşvurusuGeçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması TalebiGeçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi TalebiGelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin VerilmesiHareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade BaşvurusuHareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı SorgulamaMuristen Doğan Hakkın Ödenmesi TalebiNormal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı TalebiSosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa DönüştürülmesiToptan Ödeme TalebiVatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı BağlanmasıSağlık Uygulamaları4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama4A/4B/4C Muayene Katılım Payı SorgulamaDiş Protezi Hakkı SorgulamaHekim Bilgilendirmeİlaç Rapor Bilgisi SorgulamaKurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi SorgulamaKurumsal Hekim Parolası AlmaMedikal Market SorgulamaMedula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi SorgulamaMedula Optik Reçete Bilgileri SorgulamaSağlık Yardımı Talep ve TaahhütSPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Belge DoğrulamaŞahıs Ödeme Durumları GörüntülemeŞahıs Ödemeleri Banka Hesabı TanımlamaŞahıs Ödemeleri SorgulamaTedavi Bilgileri SorgulamaVatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres BilgileriDiğer HizmetlerAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170"SGK Cep Telefonu Bilgisi BeyanOrtak (4A/4B/4C) HizmetlerMaluliyet ve Hastaneye Sevk Talep BaşvurusuKimlik Doğrulama Hizmetleriİşveren Uygulamalarıe-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet BelgesiE-Bildirge Başvuru Yetkili OnayE-Borcu Yokture-SGK Şifreİşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleriİş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirimİşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)İşyeri Nace Değişiklik Talepİşyeri UAVT Adres GirişEğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi ProjesiKurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi ProjesiDiğer UygulamalarSGK Kurum Dışı Sınav UygulamasıSGK Sınav Sonuç İlan UygulamasıSosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak TakipSosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

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