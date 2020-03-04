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SGK'dan milyonlarca emekliye promosyon müjdesi! İşte emeklilerin alacağı promosyon

SGK başkan vekili yılmaz yeni dönemde milyonlarca emeklinin alacağı promosyon ödemelerini açıkladı. İşte emeklilerin yeni dönemde alacağı promosyon ödemeleri..

04 Mart 2020 Çarşamba 10:55
SGK'dan milyonlarca emekliye promosyon müjdesi! İşte emeklilerin alacağı promosyon

SGK başkan vekili Yılmaz'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak

Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacak. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanmış oldu.

Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörülüyor.

Son Güncelleme: 04.03.2020 11:08
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