Sıcak gelişme: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mahkumlara af için son dakika açıklaması yaptı

AK Parti cephesinin bir süredir gündeminde olan mahkumlar için af konusuyla ilgili olarak kritik gelişmeler birçok kişi tarafından yakından takip eidliyor. Bu bağlamda bir demeçe yer veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mahkumlar için af meselesine değinerek nafaka düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim vaatleri arasında yer alan infaz düzenlemesi ile ilgili seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da paylaşımlar gelmişti. Açıklamaların ardından teklif hazırlanırken, Devlet Bahçeli infaz düzenlemesi teklifini geri çektiklerini ve AK Parti'nin hazırlayacağı düzenlemeyi destekleyeceklerini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise bu konuya işaret eden konuşmalarında, infaz düzenlemesine yönelik bir teklifin henüz sunulmadığını ifade etti.

Konuşmalarında aile içi şiddet hakkında da konuşan Gül, şiddetlerin azaltılması için kurulan kurumların ülke genelinde artması adına çalışmaları sürdürdüklerini ve önemli olanın saldırı gerçekleşmeden önlem alınması olduğunu ifade etti. AK Parti cephesinden infaz düzenlemesine yönelik bir teklifin henüz gelmediğini ama karar verecek cephenin AK Parti olduğunu aktaran Gül, süresiz nafakayla ilgili de bilgi verdi. Süresiz nafaka uygulamasının sürdürülebilir olmadığını aktaran Gül, bu konuda mağduriyet olmadan ortak çözüme gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.