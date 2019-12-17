Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu

Doktorlardan Sıcak Haber
Amerikan Hastanesi'nden doktorlarının aktardığı bilgilere göre Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 14 Aralık'da düştü. Bu düşüş sonrasında sol kalçasında kırık meydana gelen Koç, Amerikan Hastanesi'ne yatırılırken, uygulama için hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün ameliyatı gerçekleştirildi. Rahmi M. Koç'un 2 sene önce yerleştirilen protezinin de bu ameliyat ile değiştirildiği bilgisi paylaşıldı. Koç'un durumunun iyi olduğu belirtilirken, Amerikan Hastanesi'nde yatırılmaya devam edildiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 17.12.2019 18:30