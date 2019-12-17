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Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu

Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile ilgili sıcak haber gündemde. Amerikan Hastanesi'nden doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu.

17 Aralık 2019 Salı 18:30
Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu

 

 

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi olan Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un bugün ameliyat olduğu haberi paylaşıldı. Amerikan Hastanesi'nde müdahalesi gerçekleştirilen Rahmi M. Koç'un sol kalçasında bir kırık olduğu tespit edilerek hastaneye yatırılmasına karar verildi. Doktorlarının aktardığı bilgilere göre sol kalçasında bulunan protezi de bu ameliyat ile değiştirildi.

Doktorlardan Sıcak Haber

Amerikan Hastanesi'nden doktorlarının aktardığı bilgilere göre Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 14 Aralık'da düştü. Bu düşüş sonrasında sol kalçasında kırık meydana gelen Koç, Amerikan Hastanesi'ne yatırılırken, uygulama için hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün ameliyatı gerçekleştirildi. Rahmi M. Koç'un 2 sene önce yerleştirilen protezinin de bu ameliyat ile değiştirildiği bilgisi paylaşıldı. Koç'un durumunun iyi olduğu belirtilirken, Amerikan Hastanesi'nde yatırılmaya devam edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:30
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