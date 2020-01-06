İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111494
ALTIN
302.491
DOLAR
5.9725
STERLİN
7.8523
EURO
6.6864

Sıcak haber: Taşeron maaşları ile ilgili kötü haber

Taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödenmesi adına mahkeme kararı olumlu yönde olmuştu. İşçiler tarafından verilen başvuruları dikkate alan mahkemeler, yüzdelik dilimlerin ödenmesi için hüküm verirken Bakanlık, taşeron maaşları ile ilgili kötü haberi resmi yazı göndererek verdi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:30
Sıcak haber: Taşeron maaşları ile ilgili kötü haber

 

Yerel mahkemelerin verdiği kararlarda, kadroya geçiş yapmadan evvel ödenen fakat kadroya geçen işçilere ödenmeyen maaşların yüzdelik dilim haklarının yeniden verilmesi kararı çıkmıştı. Yüzdelik dilim ödemesi ile ilgili kararın alınmasıyla işçiler bakanlığın resmi yazısını beklemeye başladılar.

Çalışma Bakanlığı Açıkladı

Taşeron işçiyken, KHK ile kadroya geçiş yapan 4/D'li işçilerin bekledikleri yazı Ailei Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'ndan geldi. İşçilere yönelik olarak yüzdelik fazlaların ödenmesi kararına ilişkin bildiri içeren yazı işçileri üzdü. Çünkü yazıda yüzdelik fazlaların ödenmeyeceği yönünde detaylar yer aldı.

 

Son Güncelleme: 06.01.2020 10:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı
Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89
Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89
3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok
3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok
Rus donanmasına ait 186 metrelik savaş gemisinin İstanbul boğazında zor anları!
Rus donanmasına ait 186 metrelik savaş gemisinin İstanbul boğazında zor anları!
2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!
2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!
KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!
KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!

Popüler Haberler

Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
Genpa garanti süresi sorgulaması nasıl yapılır? Genpa online garanti süresi sorgulama
IMEI numarası nedir? İMEİ numarası öğrenmek, bulmak, sorgulamak işlemleri
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
PTT adıma gelen para nasıl sorgulanır? PTT gelen havale sorgulama
Yurtdışına kargo nasıl yollanır? Yurt dışı kargo ücretleri
Rüyada su görmek nedir? Rüyada su görmenin anlamı, tabiri
Netflix pin kodu uygulaması nedir? Netflix pin kodu nasıl açılır ve kapanır?
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 6 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
En kolay gelir belgesiz ve evraksız hızlı kredi veren bankalar
Ferhat ile Şirin final mi yaptı?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Engelli Sağlık Kurulu raporu nereden, nasıl alınır? Engelli sağlık kurulu raporu şartları
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de ilk kez 1 Ocak Çarşamba günü FOX TV'de yayınlanacak
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemleri
SGK işlemdeki evrak takip ve sorgulaması nasıl yapılır? Sgk evrak takip ve sorgulama işlemleri
2020 Hac ve umre fiyatları ne kadar oldu? 2020 Hacca gitmek için ne kadar ödeme yapılmalı? Hac ve umre için 2020 fiyatları belli oldu!
Araç ipotekli kredi veren bankalar hangileridir? 2020 araç ipotekli kredi şartları nedir?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.