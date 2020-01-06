Sıcak haber: Taşeron maaşları ile ilgili kötü haber

Yerel mahkemelerin verdiği kararlarda, kadroya geçiş yapmadan evvel ödenen fakat kadroya geçen işçilere ödenmeyen maaşların yüzdelik dilim haklarının yeniden verilmesi kararı çıkmıştı. Yüzdelik dilim ödemesi ile ilgili kararın alınmasıyla işçiler bakanlığın resmi yazısını beklemeye başladılar.

Taşeron işçiyken, KHK ile kadroya geçiş yapan 4/D'li işçilerin bekledikleri yazı Ailei Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'ndan geldi. İşçilere yönelik olarak yüzdelik fazlaların ödenmesi kararına ilişkin bildiri içeren yazı işçileri üzdü. Çünkü yazıda yüzdelik fazlaların ödenmeyeceği yönünde detaylar yer aldı.