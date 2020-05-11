Şiddete dayanamayarak boşanmak istedi, eşi yüzünü kezzapla yaktı

Isparta merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi’nde boşanmak isteyen bir kadın eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. İddialara göre, evden çıkarak işe gitmek için yoal çıkan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Melahat Ü.’ye (38) şiddet gördüğü için boşanmak istediği eşi M.A.Ü. kezzapla saldırdı. Yüzünün bir kısmı, kolu ve eli yanan Melahat Ü., çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafıdan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

9 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında hastanede tedavi gören Melahat Ü., yıllardır sürekli şiddet gördüğü için eşi M.A.Ü.’ye boşanma davası açtığını söyledi ve 9 Mayıs Cuma akşamı işe gitmek için evden çıktığında eşinin onu takip ettiğini ve bir anda yüzüne kezzap attığını iddia etti. Melahat Ü., “Kendisinin geldiğini görmedim, bir anda aradan çıktığını fark ettim. Arkamı döndüm, yüzüme kezzap atıldığını hissettim, yandım” diye konuştu.

Boşanma davası açtıktan sonra ayrı yaşadıklarını ve eşinin daha önce de evine kadar geldiğini söyleyen talihsiz kadın, “Arabasını görünce eve girmedim ve polise ihbar ettim. Polis ifadesini alarak bıraktı. Zaten uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra da kendisinden şikayetçi oldum. Bugün mahkemesi var diye biliyorum. Tutuklanmasını bekliyorum. Bu olayın gerekli yerlere ulaşmasını istiyorum. Eşimin hapisten çıkmasını istemiyorum, kendisinden şikayetçiyim” eşinin sürekli olarak kendisini arayıp rahatsız ettiğini ve her aradığında çocukları yurda vermekle tehdit edip, boşanma davasından vazgeçmesini istediğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:44