Sigaraya zam mı geliyor ? Cumhurbaşkanından vergi açıklaması

Uzun süredir gündemde olan sigaraya zam konusu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergi konusu ile olaya açıklama getirdi.

Sigaraya zam mı geliyor ? Cumhurbaşkanından vergi açıklaması
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Sigara tiryakileri tarafından uzun süredir gündem de olan ve merak edilen sigaraya zam gelecek mi sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergi açıklaması ile tartışmalara son noktayı koydu.

Tütüne hayır gününde konuşan Erdoğan ,Gençlerden birinin sigaraya "Sağlık Vergisi" getirilmesini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara zammı olayına şu şekilde açıklık getirdi.

"ACABA NE DERLER DİYE DÜŞÜNMÜYORUZ."
Erdoğan, "Biz vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü, sigara yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz, sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki, sigara fiyatlarını artıralım belki yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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