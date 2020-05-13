Sigaraya zam mı geliyor

13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararları’na göre sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarının attırıldığı görüldü. Vatandaşlar maktu vergi tutarının arttırılmasının ardından sigara fiyatlarının artıp artmayacağını araştırmaya başladı.

Sigaraya zam geldi mi?

Resmi Gazete’de ‘Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar’ adıyla yayımlanan kararda sigara fiyatlarına da yer verildi. Bu gelişmeyle birlikte sigara fiyatlarında da artış yaşanması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sigara fiyatlarına yapılan maktu vergi tutarları şu şekilde oluştu:

Sigaranın asgari maktu tutarı %17,2 arttı ve 0,3899 TL’den 0,4569 TL’ye çıkmış oldu.

Bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı ise 7,79 TL’den 9,13 TL’ye çıkmış oldu.

Böylece sigara vergi oran %67 olurken, maktu vergi tutarı da 0,4539 TL oldu.

Söz konusu artışla birlikte sigara fiyatlarının 2 TL daha artması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:26