Sigarayı kapalı alanda içene kesilecek cezaya zam

2020 yılında kapalı yerlerde sigara içen kişilere uygulanacak olan sigara cezası belli oldu. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve bu yıldan itibaren kapalı alanlarda Tütün ve Tütün Mamulleri içek kişilere uygulanan cezalara zam geldiğini açıkladı. Buna göre kapalı alanlarda sigara içen kişilere 187 TL para cezası verilecek ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden işletmeye ise 2579 TL ila 12 bin 938 TL para cezası kesilecek.

Kapalı Alanda Sigara İçene 187 TL Para Cezası

2019 Yılında 186 Bin 528 TL Para Cezası Verildi

Vatandaşlara sigarayı bıraktırmak için açılan standa pek çok vatandaş geldi ve buraya gelen vatandaşlar da Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirildi. Yetkililer ise gün içerisinde yaptıkları denetimlerde kapalı alanlarda sigara içilmesiyle ilgili işletmelere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkezde 4 personelden oluşan 4 ekip ve ilçelerde de 3 personelden oluşan 4 ekip kurulduğu ifade edildi. Sigara denetimi kapsamında sağlık personelleri, polis ve zabıta memurları 08:00 – 24:00 saatleri arasında görev yapacak.

Geçtiğimiz yıl sigara denetimleri kapsamında 42 bin 589 denetim yapıldı ve 66 işletmeye toplamda 186 bin 528 TL para cezası kesildi.