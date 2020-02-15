Sigarayı kapalı alanda içene kesilecek cezaya zam

2020 yılında kapalı yerlerde sigara içen kişilere uygulanacak olan sigara cezası belli oldu. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve bu yıldan itibaren kapalı alanlarda Tütün ve Tütün Mamulleri içek kişilere uygulanan cezalara zam geldiğini açıkladı. Buna göre kapalı alanlarda sigara içen kişilere 187 TL para cezası verilecek ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden işletmeye ise 2579 TL ila 12 bin 938 TL para cezası kesilecek.
Kapalı Alanda Sigara İçene 187 TL Para Cezası
2019 Yılında 186 Bin 528 TL Para Cezası Verildi
Geçtiğimiz yıl sigara denetimleri kapsamında 42 bin 589 denetim yapıldı ve 66 işletmeye toplamda 186 bin 528 TL para cezası kesildi.
Son Güncelleme: 15.02.2020 18:37