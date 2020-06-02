Siirt Pervari'de askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Siirt Pervari'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir askeri araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı.

Siirt Pervari'de askeri araç devrildi! 8 asker yaralı
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Siirt’e bağlı Pervari ilçesinde  Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı askeri araç sürücüsünün konrolünden çıkarak uçuruma devrildi. Akşsam saatlerinde devriye görevi gezerken meydana gelen kazada 8 askerin yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipleri zırhlı aracın içinde bulunan ve yaralndıkları anlaşılan 8 askeri askeri helikopterlere alarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Önce acil serviste ilk tedavileri yapılan askerin sağlık surumlarının iyi oldukları öğrenilirken 1 askerin hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Bölgede buluna vatandaşlar ise hastaneye akın ederek askerimiz için kan bağışında bulunmak için sıraya girdiler.

 

 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 00:09

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