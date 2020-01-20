Siirt'te bir okulda skandal! 3 öğrenciye sıcak soba maşasıyla şiddet

Siirt'teki bulunan bir köy okulundan skandal görüntüler ortaya çıktı. İddilara göre ilkokulda okuyan B.Ç., Ç.G. ve M.Ç. isimli 3 öğrencinin vücutlarında yanıkları meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K.'nin ceza olsun diye kızgın soma maşasıyla şiddet uyguladığı belirlenen öğrencilerin ailelerinin şikayeti okul yönetimi durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti.

Milli eğitim bakanlığı ise öğretmenle ilgili soruşturma başlatırken Şirvan Kaymakamlığı ise öğretmen A.K'nin açığa alındığını bildirdi.

7 ve 9'ar yaşlarındaki çocukların vücutlarındaki yanık izlerinden dolayı ailelerin şikayeti üzerine Jandarma ekipleri öğretmen hakkında işlem başlattı.