Siirt'te bir okulda skandal! 3 öğrenciye sıcak soba maşasıyla şiddet

Siirt'teki bulunan bir köy okulundan skandal görüntüler ortaya çıktı. İddilara göre ilkokulda okuyan B.Ç., Ç.G. ve M.Ç. isimli 3 öğrencinin vücutlarında yanıkları meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K.'nin ceza olsun diye kızgın soma maşasıyla şiddet uyguladığı belirlenen öğrencilerin ailelerinin şikayeti okul yönetimi durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti.
7 ve 9'ar yaşlarındaki çocukların vücutlarındaki yanık izlerinden dolayı ailelerin şikayeti üzerine Jandarma ekipleri öğretmen hakkında işlem başlattı.