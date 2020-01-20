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Siirt'te bir okulda skandal! 3 öğrenciye sıcak soba maşasıyla şiddet

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan bir okulda 3 öğrencisine sıcak soba maşasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkından soruşturma açılarak açığa alındı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:10
Siirt'te bir okulda skandal! 3 öğrenciye sıcak soba maşasıyla şiddet

Siirt'teki bulunan bir köy okulundan skandal görüntüler ortaya çıktı. İddilara göre ilkokulda okuyan B.Ç., Ç.G. ve M.Ç. isimli 3 öğrencinin vücutlarında yanıkları meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K.'nin ceza olsun diye kızgın soma maşasıyla şiddet uyguladığı belirlenen öğrencilerin ailelerinin şikayeti okul yönetimi durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti.

Siirt'te 3 öğrenciye sıcak soba maşasıyla şiddet

Milli eğitim bakanlığı ise öğretmenle ilgili soruşturma başlatırken Şirvan Kaymakamlığı ise öğretmen A.K'nin açığa alındığını bildirdi.

Siirt'te 3 öğrenciye sıcak soba maşasıyla şiddet

7 ve 9'ar yaşlarındaki çocukların vücutlarındaki yanık izlerinden dolayı ailelerin şikayeti üzerine Jandarma ekipleri öğretmen hakkında işlem başlattı.

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SiirtşirvanKöy OkuluSoba Maşasıöğrenciye şiddet
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