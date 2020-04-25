Siirt Üniversitesi 7 personelini işten attı!

Korona virüs ile mücadele kapsamında işsizliğin ve işten atılmaların önüne geçebilmek için Hükümetin yoğun bir mesai harcamasına rağmen Siirt Üniversitesinden personelin işten çıkarıldığı haberi geldi.
Murat Erman tarafından PTT yoluyla personele gönderen yazıda, "Ülke genelinde görülen Covid-19 salgını sebebiyle mevcut anaokulunun faaliyetleri durdurulmuş bulunmaktadır.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olarak herhangi bir gelir olmaksızın ödeme yapamayacak olmamızdan dolayı, 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesi III. Fıkrasına 'İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması' istinaden 31 Mart 2020 tarihi itibari ile sigorta ayrılış bildirgeniz düzenlenerek sözleşmeniz fesih edilmiştir" denildi.