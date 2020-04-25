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Siirt Üniversitesi 7 personelini işten attı!

Korona virüs ile mücadele kapsamında Hükümetin işten çıkarmaları önüne geçebilmek için yoğun mesai harcamasına rağmen Siirt Üniversitesi bünyesinde görevli sözleşmeli 7 personelin sözleşmelerini tek taraflı fesih etti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:08
Siirt Üniversitesi 7 personelini işten attı!

Korona virüs ile mücadele kapsamında işsizliğin ve işten atılmaların önüne geçebilmek için Hükümetin yoğun bir mesai harcamasına rağmen Siirt Üniversitesinden personelin işten çıkarıldığı haberi geldi.

Üniversitenin uygulama anaokulunda görev yapan 3 öğretmen, 3 yardımcı personel ve bir aşçı, kendilerine gelen postayla şaşkınlık yaşadı. Rektör Murat Erman'ın imzasıyla gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin çağrısına çalışanların işten çıkarılmamasıyla ilgili uyarılarına rağmen 7 personelin işine korona virüs nedeniyle son verildiği açıklandı.

Murat Erman tarafından PTT yoluyla personele gönderen yazıda, "Ülke genelinde görülen Covid-19 salgını sebebiyle mevcut anaokulunun faaliyetleri durdurulmuş bulunmaktadır.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olarak herhangi bir gelir olmaksızın ödeme yapamayacak olmamızdan dolayı, 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesi III. Fıkrasına 'İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması' istinaden 31 Mart 2020 tarihi itibari ile sigorta ayrılış bildirgeniz düzenlenerek sözleşmeniz fesih edilmiştir" denildi.

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