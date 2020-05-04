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Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu

Siirt'ten kahreden haber geldi. Pervari ilçesinde tuzaklanmış bir mayına basan askerimiz şehit oldu

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:43
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu

Kahreden haber Siirt Pervari ilçesinden geldi. Daha önceden araziye tuzaklanmış olduğu düşünülen bir mayına basan askerimiz şehit oldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyünde konuşlu olarak bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca 4 Mayıs 2020 günü Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 kahraman askerimiz, eski olduğu değerlendirilen bir mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı personel, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevki sağlanarak, tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:51
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SiirtMayına Basan Askerimiz şehit Oldu
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