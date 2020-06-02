Siirt'ten yürek yakan haber! Kaza yapan askerlerden 2'si şehit oldu

Siirt'e bağlı Pervari ilçesinde, devriye görevi gezen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait zırhlı askeri araç, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı. Araç içinde bulunan 2 asker şehit olurken 1'i ağır 7 asker yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 11:58