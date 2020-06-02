Siirt'ten yürek yakan haber! Kaza yapan askerlerden 2'si şehit oldu

Siirt'e bağlı Pervari ilçesinde, devriye görevi gezen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait zırhlı askeri araç, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı. Araç içinde bulunan 2 asker şehit olurken 1'i ağır 7 asker yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, elim kaza ile ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 11:58