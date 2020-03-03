betgram betgram setrabet

İstanbul 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110413
ALTIN
318.447
DOLAR
6.1454
STERLİN
7.8718
EURO
6.8661

Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti

Silivri açıklarında bulunan lüks bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler içinde kalan yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

03 Mart 2020 Salı 16:54
Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti

Silivri'ye yaklaşık 25 kilometre açıklarında Kalamış'tan Bozcaada'ya giden 'Black Eyes1' adlı özel bir yat birden alev alarak yanmaya başladı. Saat 12.15 sıralarında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenmese de makine dairesinden çıktığı düşünülüyor.

Yatın alevler içinde kaldığını fark eden çevredeki tekneler ise kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiler fakat özel yat daha fazla dayanamayarak denizin içerisinde yan yatarak battı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi yanarak batan yatta Engin A. ve Abdurrahman Ş.'nin cansız bedenlerine ulaştı. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yattan yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yangında hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yangının hangi sebepten çıktığına dair bir çalışma ve soruşturma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
YangınSilivriLüks Yat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi
İçişleri Bakanlığı talimatıyla otobüslerde sıkıyönetim ilan edildi
TBMM, 9 yıl sonra İdlib için kapalı oturumda toplandı! Kapalı oturum nasıl yapılır? Neler konuşulur?
TBMM, 9 yıl sonra İdlib için kapalı oturumda toplandı! Kapalı oturum nasıl yapılır? Neler konuşulur?
Balkondan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kurtarılamadı
Balkondan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kurtarılamadı
Suriyeli göçmen aile Yunanistan sınırında yaşadıklarını anlattı; Hepimizi dövdüler!
Suriyeli göçmen aile Yunanistan sınırında yaşadıklarını anlattı; Hepimizi dövdüler!
Kaza yerine giden polis önce tutanak tuttu sonra yerleri süpürdü!
Kaza yerine giden polis önce tutanak tuttu sonra yerleri süpürdü!
Gürültü yüzünden birbirine giren komşular hastanelik oldu
Gürültü yüzünden birbirine giren komşular hastanelik oldu

Popüler Haberler

A101 7-14 Mart 2020 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
2020 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2020 yıla göre zamlı pasaport harç ücretleri
KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri
Maaşa göre kredi limiti nasıl hesaplanır? Ne kadar banka kredisi çekebilirim?
Rusya para birimi nedir? Rusya para birimi kaç TL'dir?
Çukur Damla öldü mü? Cumali'nin eşi Çukur'dan ayrılıyor mu? Hare Sürel Çukur'a vedamı ediyor?
Sefirin Kızı Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu?
Reyhan Yemin dizisinden ayrılacak mı? Özge Yağız Yemin’den ayrılacak mı? Hangi dizide oynayacak?
Günlük burç yorumları 4 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Kabuğu soyulmuş patatesin kararmadan saklanması için yöntemler
Kaymakam olmak için şartlar nelerdir? Kaymakamlık sınavı şartları ve tarihleri
Survivor yeni gelen Gizem Birdal kimdir? 2020 Survivor Gizem kimdir?
Rüyada şahin görmek ne demektir? Rüyada şahin görmenin anlamı ve tabiri
İŞKUR ile Almanya'da çalışmak üzere işçi alımı yapılacak!
Rüyada tuvalet görmek ne demektir? Rüyada tuvalet görmenin anlamı ve tabiri
Xiaomi 2020 MIUI 12 güncellemesi alacak telefon modelleri listesi belli oldu
2020 yaz tatili hangi tarihte başlayacak? MEB 2020 eğitim yılı ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak?
2020 bebek bezi, mama yardımı ve çocuk parası yardımı nasıl alınır? Ödemeler ne zaman yapılır, kaç günde ödenir?
Kanalların yayın akışları 3 Mart Salı TV yayın akışları ortaya çıktı! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kuaförüm Sensin Aslı Yazar ve Taner Güneri neden elendi! Çetin Köroğlu yarışmadan çekildi
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 3 Mart Çeyrek Altını hangi gelin, kim kazandı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.