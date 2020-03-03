Silivri açıklarında lüks yat alevler içinde kaldı; 2 kişi hayatını kaybetti

Silivri'ye yaklaşık 25 kilometre açıklarında Kalamış'tan Bozcaada'ya giden 'Black Eyes1' adlı özel bir yat birden alev alarak yanmaya başladı. Saat 12.15 sıralarında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenmese de makine dairesinden çıktığı düşünülüyor.

Yatın alevler içinde kaldığını fark eden çevredeki tekneler ise kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiler fakat özel yat daha fazla dayanamayarak denizin içerisinde yan yatarak battı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi yanarak batan yatta Engin A. ve Abdurrahman Ş.'nin cansız bedenlerine ulaştı. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yattan yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yangında hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yangının hangi sebepten çıktığına dair bir çalışma ve soruşturma başlattı.



