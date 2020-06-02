Sınır kaldırıldı, toplu taşıma araçları yine tıklım tıklım

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yolcu taşımacılığında Bilim Kurulu tarafından sunulan talimat doğrultusunda şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerinin yolcu taşıma kapasitesi gözönüne alınarak yüzde 50 oranında yolcu kabul edilmesi gerektiği yönünde alınan karar kaldırıldı. Normalleşme sürecine geçişte yürürlükte olan söz konusu kararın kaldırılmasından sonra ise bugün otobüs ve minibüslerin ayakta da yolcu aldığı ve taşımada oldukça fazla yoğunluk yaşandığı görüldü.

İstanbul Yenibosna'da yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüsler duraklara yaklaştığında gereğinden fazla yolcu aldıkları görüntülenirken özellikle mesai sattlerinde yaşanan bu yoğunlukta sosyal mesafe kurallarının tamamen ortadan kalktığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere sınırın kaldırım-ldığına dair gönderdiği bildiri yazısı sonrası yaşanan bu yoğunluk normalleşme sürecine farklı etki yaratacağı düşünülürken özellikle metrobüslerin içerisinde de bazı yolcuların yan yana oturdukları görüldü.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 11:46