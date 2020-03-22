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Sınır kapısında korona virüse karşı tedbirler hat safhada

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupayı üssü ilan eden korona virüs salgına karşı kapıkule sınır kapısı alarmda.Sınır kapısından yolcu giriş çıkışları kapatıldı sadece tır geçişlerine izin veriliyor. Giriş çıkış yapan tırlar dezenfekte edilip , sürücülerin ise ateşi ölçülüyor.

22 Mart 2020 Pazar 16:56
Sınır kapısında korona virüse karşı tedbirler hat safhada

Avrupaya diz çöktüren korona virüs salgınından sonra Türkiye salgın tedbirleri kapsamında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapan TIR'lar dezenfekte edilirken, sürücüleri de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.

TIR'LAR SIKI DEZENFEKTASYON İŞLEMİNDEN GEÇİRİLİYOR

Geçişlere kapatılan ve sadece TIR'ların giriş çıkış yaptığı kapıların başında gelen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR'lar sıkı kontrolden geçiriliyor. Gelen TIR'lar önce dezenfekte noktasına yönlendiriliyor. Burada ilk olarak iç dezenfektesi yapılan TIR'ların daha sonra dış dezenfektasyonu yapılıyor.

TIR'lar daha sonra peronlara yönlendirilerek burada sürücülerin ateşleri ölçülüp, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair belirtilen formu dolduruyorlar. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle, yurtdışından gelen sürücü yer değiştiriyor.

EDİRNE'YE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA

Diğer yandan Edirne valiliğinin de talimatıyla şehre girişlerde jandarma ve sağlık personeliyle birlikte denetim ve önlemleri sıklaştırdı. Kentin tüm girişlerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri araçları durdururken, UMKE ekipleri ise araçlardaki hem sürücülerin hem de yolcuların ateşlerini ölçüyor.
Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirilmelerinin ardından yolculuklarına devam ediyor. Aynı işlem şehre giren yolcu otobüsleri için de gerçekleştiriliyor. Otobüsler hem sürücüsü hem de tüm yolcularıyla tek tek kontrolden geçiriliyor.

Son Güncelleme: 22.03.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs TedbirleriKapıkule Sınır Kapısı
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