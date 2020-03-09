Sınırda geçit vermeyen Yunan askerinden sığınmacılara tehditkar hareketler

Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yapmak için Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin sert müdahaleleriyle karşılaşıyorlar. Sığınmacıları beklediği tampon bölgeye göz yaşartıcı gazlı müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermi kullanıyor. Bir çok sığınmacının yaralandığı olaylarda güvenlik güçleri sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden rastgele ateş ediyor.

Yunan güvenlik güçlerinin makinalı tüfeklerle hedeflere doğru ateş etmeleri önceki gün kameralar tarafından görüntülenmişti. Son olarak ise bir askerin tehditkar boyutta bir hareketi kameralar tarafından kaydedildi. Skandal olarak nitelendirilen görüntüde asker el hareketiyle sığınmacılara 'sizi keseceğim' anlamına gelen bir hareket gösteriyor.

Diğer taraftan açılan ateş sonucu plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri tarafından tedaviye alındı. Yaralı bir sığınmacının boynundan Türk sağlık görevlilerince çıkarılan plastik merminin çivi benzeri tel ile güçlendirildiği görüldü.