Sınırı geçen mülteciler ne olacak? Avrupa'ya gidemezse geri kabul edilecek mi?

Türkiye’de göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte on binlerce mülteci Avrupa sınırına doğru hareketlenmeye başladı. Avrupa’ya göç edebilmek için Edine’ye gelen binlerce düzensiz göçmen Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik gücünün jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgede beklemeye devam ediyor. Yunan polisi, sınır kapısında toplanmış düzensiz göçmenler için gaz fişeği ve ses bombasıyla müdahale ediyor.

Sınırı geçen mülteci sayısı ne kadar oldu?

İdlib’te 34 askerimizin şehit olmasına sebebiyet veren saldırıdan kısa süre sonra Avrupa sınır kapıları mültecilere açılmış ve Edine sınırından Yunanistan’a gitmek isteyen mülteciler büyük bir hareketlilik meydana getirdi. Avrupa’ya geçebilmek için gelen binlerce düzensiz göçmen; Pazarkule Sınır Kapısı önünde jiletli tellerin önünde bulunan tampon bölgede bekliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibariyle Türkiye’den ayrılıp Edine’den Yunanistan’a gitmeye çalışan göçmen sayısını 135 bin 844 olarak duyurmuştu. Sınırı geçen göçmen sayısı her geçen gün artış göstermekteyken, göçmenlerin büyük çoğunluğu henüz Avrupa’ya ulaşamadı. Yunanistan sınırına girmek isteyen göçmenler de Yunan polislerinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.