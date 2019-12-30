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Şırnak'da PKK operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:40
Şırnak'da PKK operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Şırnak İl emniye Müdürlüğü ekipleri Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlattılan soruşturma kapsamında örgüte yönelik operasyonlar düzenledi. Terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında ise Başsavlık tarafından belirlenen 13 kişi belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında çıkarılan gözaltı kararına istinaden sorguları yapılmak üzere Emniye Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Sorguları devam eden 10’u PKK, 3'ü de FETÖ/PDY olmak üzere 13 şüpheliden 9'u sorgulalamaları tamamlandıktan sonra serbest bırakılırken, 1'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, önleyici faaliyetler kapsamında çeşitli tarihlerde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 8 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olduğu ve teslim olan teröristlerden 1'inin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca 7 teröristin ise sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.
 

Son Güncelleme: 30.12.2019 17:33
Anahtar Kelimeler:
PKKOperasyonŞırnak
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