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Şişli'de 17 yaşındaki genci öldüren şüpheliden kan donduran itiraf; Başkasına benzettim!

Dünyaca ünlü şarap ithalatçıları Figen Mays ile Randolp W. Mays'ın 17 yaşındaki oğulları Emre Tyler Mays, Şişli'de boçaklanarak öldürüldü. Emre'nin ölümüne neden olan şüpheli ise yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde başkasına benzettiğini ve yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

07 Ocak 2020 Salı 20:10
Şişli'de 17 yaşındaki genci öldüren şüpheliden kan donduran itiraf; Başkasına benzettim!

Yurt dışına şarap ithalatı yapan ve dünya genelinde tanınan bir çift olan Figen Mays ile Randolp W. Mays'ın 17 yaşındaki oğulları Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bıçaklanarak öldürüldü.

İddialara göre çiftin iki çocuğu dün akşam saatlerinde henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavga sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Emre, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Gece saat 02.00 sıralarında hastanenin aciline gelen Emre, ambulanstan sedyeyle alındığı sırada, çıkan bir kavgada yaralanan akrabalarını görmek için hastaneye gelen Akın K. tarafından bıçaklandı.

Bıçaklandıktan sonra ağır yaralanan Emre Tyler Mays, hemen ameliyata alındı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından hızla oradan kaçan zanlı Akın K., kısa süre içerisinde polis tarafından Emre'yi öldürdüğü cinayet bıçağıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Akın K.'nin 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu tespit edildi. Sorguya alınan zanlı sorgusunda Emre Tyler Mays isimli genci husumetli oldukları kişilere benzettiği ve yanlışlıkla öldürdüğü ortaya çıktı.

Emniyette verdiği ifadesinde Emre Tyler Mays'ı tanımadığını söykleyen zanlı Akın K.'nin, “Akrabalarım kavga etmişti. Ben hastaneye geldim. Yaralı gelen genci akrabalarımla kavga edenlerden zannettim ve olayı gerçekleştirdim” dedi. “Akrabalarımın kavga ettiği kişilere benzettim. Yanlışlıkla öldürdüm” dediği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetşişliAraştırma Hastanesi
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