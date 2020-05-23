Şişli'de feci ölüm! 17. kattan beton zemine düştü

İstanbul'un Şişli semtinden feci bir ölüm haberi geldi. Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bulunan 17 katlı bir binanın terasından beton zemine düşen 50 yaşındaki Cengiz Çaylak olay anında hayatını kaybetti.

Akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda ddialara göre, kardeşi ve babası ile yaşayan Cengiz Çaylak, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 17 katlı binanın çatısından aşağı beton zemine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri aşağı baktıklarında otoparkta bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını yattığını gördüleri. Durumu hemen salık ve polis ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Çaylak'ınanında hayatını kaybettiğini belirlediler.

50 yaşında olan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde can veren Çaylak'ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken yakınları olay yerinde gözyaşı döktüler. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı ve olay yeri inceleme ekipleri de sitede ve sitenin otoparkından gerekli incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Cengiz Çaylak'ın cansız bedeni otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, olayla ilgili sorşturma başlattı.