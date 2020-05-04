Sivas, koronavirüste başarıyı yakaladı! 3 gündür vaka görülmüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye genelinde uygulanan tedbirler ölüm ve vaka sayılarında düşmelere neden olurken, Sivas ilinde son 3 gündür hiç yeni vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

Sivas Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yaparak kentte son 3 günde yeni tip koronavirüs vakasına rastlanılmadığını bildirerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." notunu yayınladı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Sivas'ın boş sokaklarında çekilen video klip de yer alırken video "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlandığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma büyük ilgi gösterdi.



