Sivas'ta yasak kapsamında 112'yi arayan vatandaş soda siparişi verdi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Gerekli olan durumlarda ise polis, sağlık ve zabıta ekipleri ise evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini karşılıyorlar.

'ta ise söz konusukapsamında 68 yaşındaki Ethem Koçak isimli vatandaş,acil servisi arayarakverdi. Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Koçak, maden suyu bitince sipariş verdi ve maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul'da olduğu için yalnız kalan Ethem Koçak'a getirerek teslim ettiler.

Siparişini getiren polis memurlarına teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" diye konuştu.