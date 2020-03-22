Sivas'ta yasak kapsamında 112'yi arayan vatandaş soda siparişi verdi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Gerekli olan durumlarda ise polis, sağlık ve zabıta ekipleri ise evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini karşılıyorlar.
Siparişini getiren polis memurlarına teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" diye konuştu.