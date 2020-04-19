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Sivas valiliği korona önlemlerini artırdı! Açık alanlarda da maske zorunlu

Sivas valiliği yapmış olduğu açıklamada kapalı alanlarda olan maske takma zorunluluğunu genişletti. Valiliğin kararı doğrultusunda artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu hale getirildi

19 Nisan 2020 Pazar 18:07
Sivas valiliği korona önlemlerini artırdı! Açık alanlarda da maske zorunlu

Sivas Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri genişletmeye devam ediyor. Valiliği açıklamasına göre  market, fırın, pazar , semt pazarı gibi yerler dışında artık açık alanlarda da maske takmak zorunlu hale getirildi.

392 TL PARA CEZASI VAR

Sivas Valiliği tarafından ihtiyaç oranında halka dağıtılmak üzere mahalle ve köy muhtarlıklarında maske dağıtılmasının ardından açık alanlarda da maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla vatandaşların konutlarından çıktıkları andan itibaren maske takmalarının zorunlu hale getirildiği açıklandı. Maskesiz sokağa çıkanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarında 392 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

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