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Sivas’ta polisten kaçan firari çatıya kaçtı

Sivas’ta M.D. isimli bir cezaevi firarisi polis ekiplerinden kaçarken binanın çatısına saklandı. Elimde silah olan firariyi polisin ikna çabası 2 saat sürdü.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:42
Sivas’ta polisten kaçan firari çatıya kaçtı

Sivas merkeze bağlı Alibaba Mahallesinde bulunan bir apartma dairesinde ceza evinden kaçan M.D. oturduğu bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek belirlenen adrese baskın yapmak istediler.  Eve gelen polis ekiplerini gören firari ise koşarak bulunduğu yerden kaçtı ve dairesinin oldunu binanın çatısına saklandı.

Ceza evi firarisinin çatıda olduğunu öğrenen polis ekipleri ise M.D. ile konuşarak ikna etmek istediler. Yanında silah bulunan ve kendine zarar vereceğini söyleyen şahsı yakalamak için olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi ve özel hareket polisi yönledndirildi. 

Ekipler yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından silahıyla birlikte çatıya kaçan şahsı yakalamayı başardılar. Polise teslim olan firarinin ise 31 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri firari M.D.'yi gözaltıan aldıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürdüler.

Anahtar Kelimeler:
SivasPolisÇatıCeza Evi Firarisi
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