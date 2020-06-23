Sivil Toplum Kuruluşları Facebook'a Karşı Kampanya Başlattı! Boykot Kısa Süre İçerisinde Büyüdü

Facebook’a Büyük Boykot! Markalar Reklam Vermeyeceğini Açıkladı!

Sivil toplum kuruluşları, facebook’un Donald Trump’ın nefret söylemlerine karşı sessiz kalmasının ardından bir kampanya başlattı. ‘’Kar için nefreti durdur’’ kampanyası başlatan sivil toplum kuruluşlarına ilk destek gecikmedi. The North Face destek verdi ve boykot hızla büyüdü. The North Face’den sonra REI, Upwork, Patagonia ve Dashlane de temmuz ayından itibaren Facebook ve Instagram'a reklam vermeyeceklerini bildirdi.

Donald Trump’ın ‘’Yağma başladığında silahlar ateşlenmeye başlar’’ sözleri üzerine Mark Zuckerberg’in sessiz kalması Mark Zuckerbeg için pahalıya mal oldu. Boykot hızla devam ederken Facebook Küresel İş Grubu Başkan Yardımcısı Carolyn Everson tarafından açıklama yapıldı.

Her markaya saygı duyduklarını ve kararlarına da saygı göstereceklerini söyleyen Carolyn Everson, nefret söylemlerinin kaldırılması için uğraştıklarını dile getirdi. Reklam vermeyecek olan şirketler ve açıklamaları şu şekilde oldu:

REI: İnsanları her zaman kar etmenin önüne koyduk. 82 yıldır bu şekilde devam ettik. Bu nedenle Facebook ve Instagram reklamlarını geri çekiyoruz.

UPWORK: Temmuz itibariyle Facebook’a reklam vermiyor ve nefreti duraklatıyoruz. #StopHateForProfit”

PATAGONIA: Özgür ve adil seçime erişimi engelleyen herkese karşıyız. Bu soruna katkıa yapan şirketlere destek vermeyeceğiz. Reklamlarımızı bu şirketlerden çekiyoruz.

DASHLANE: Facebook sadece paranın söylediklerini söylemeye devam edecektir. Bu yüzden bizim harekete geçmemiz şart. Reklam vermeyeceğiz. Facebook’un sorumluluk üstlenmeyeceği belli.