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Şizofren hastası kadın oda arkadaşının gözlerini parmaklarıyla çıkardı

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören Sultan Güner isimli kadının iki gözü aynı odada tedavi gören şizofren hastası başka bir kadın tarafından oyuldu. İki gözünü birden kaybeden talihsiz kadın başka bir hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

06 Mart 2020 Cuma 12:05
Şizofren hastası kadın oda arkadaşının gözlerini parmaklarıyla çıkardı

Hatay'ın Payas ilçesinde psikiyatrik sorunları olan Sultan Güner isimli bir kadın ailesi tarafından 24 Şubat günü, Adana'ya getirilrek Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde muayene ettirildi. Hastane doktorları Güner'in raharsızlığından dolayı yatarak tedavi görmesine karar verdi.

Sultan Güner, tedavi gördüğü hastanede aynı odayı paylaştığı 36 yaşındaki N.K. isimli bir kadın hastanın saldırısına uğradı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen N.K., ilaçlardan dolayı uyku durumunda olan Güner'in iki gözünü, parmaklarıyla oyarak çıkardı. 

Şizofren hastası kadın oda arkadaşının gözlerini parmaklarıyla çıkardı

56 yaşındaki Sultan Güner'in acı içinde bağırması üzerine odaya gelen hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdikten sonra iki gözüde kanlar içerisinde kalan Sultan Güner acil olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi ve ameliyata alındı.

Şizofren hastası kadın oda arkadaşının gözlerini parmaklarıyla çıkardı

Güner'in çocukları ise annelerinin yaşadığı saldırıyı haber almaları üzerine hemen Adana'ya geldiler. Annelerinin uğradığı korkunç saldırıyı başka bir hasta tarafından öğrendiklerini öne süren Güner'in çocukları, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi yönetiminden şikayetçi oldular. Annesi Sultan Güner’in ruh sağlığı ile ilgili bir takım sorunlar yaşadığı için böyle bir karar verdiklerini anlatan Bünyamin Güner (38), "24 Şubat günü annemi hastaneye yatırdık. Her gün hastaneyi arayıp durumu hakkında bilgi alıyorduk. Kız kardeşim 1 Mart günü hastaneyi aradığı ama anneme ulaşamadı. Sonra bir hasta kardeşime ulaşmış. 'Annenizi dövdüler, kör edip hastaneye götürdüler' demiş. Bunun üzerine Adana’ya geldik. Korkunç manzarayla karşılaştık. Annem ameliyat oldu. Doktorlar bir daha göremeyeceğini söylüyor” diye konuştu.

Şizofren hastası kadın oda arkadaşının gözlerini parmaklarıyla çıkardı

Adana Valiliği ise hastanede yaşanan vahim olayla ilgili 7 kişinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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AdanaSaldırıRuh Sağlığı HastanesiOda Arkadaşı
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