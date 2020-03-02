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Skandal iddia! Suriyeli göçmen Yunan askeri tarafından vurularak öldürüldü

BBC Dünya Servisi, Türkiye sınırından Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyeli bir göçmenin Yunan askeri tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:24
Skandal iddia! Suriyeli göçmen Yunan askeri tarafından vurularak öldürüldü

Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte farklı bölgelerden sınırlara gelip Avrupa'ya çıkmak isteyen düzensiz göçmenler özellikle Yunanistan'a geçişleri büyük olay oldu. Sınır güvenliğini arttıran Yunanistan göçmenlerin geçişlerine izin vermezken BBC Dünya Servisi'nden Mughira Al Sharif, yayınladığı bir haberde Suriyeli bir göçmenin sınırı geçerken vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Suriyeli göçmen Yunan askeri tarafından vurularak öldürüldü

İstanbul merkezli çalışna gazeteci Mughira Al Sharif, Ahmed Ebu Emad'ın Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sınır Güvenliği askerleri tarafından öldürüldükten sonra çekilen fotoğrafını yayımlayarak "Sabah Yunan askeri tarafından öldürülen Suriyeli göçmen Ahmed Abu Emad" yazısıyla servis etti. BBC Dünya Servisi, ayrıca yüzlerce göçmenle #İpsala’da sınırı geçmeye çalışırken Yunan askeri tarafından saat 09:07’de boğazından vurularak öldürülen Suriyeli göçmenin cesedinin Türkiye’ye götürüldüğünü de belirtti.

Reuters haber ajansı ise Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin denizden çıkarıldığı ve botları alabora olan 47 göçmenin de Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını yazdı. Ajansa konuşan bir Yunanistan polis yetkilisi ise dün sabahtan şu ana kadar en az 1000 göçmenin Ege adalrına geçtiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanSınırBBCSuriyeli Göçmen
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