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Soba tutuşturma yöntemleri yüzünden neredeyse canlarından oluyorlardı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yaşayan iki arkadaş odun attıkları sobayı benzinle tutuşturmaya çalışınca sobadan çıkan alevler yüzünden feci şekilde yandılar.

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:01
Soba tutuşturma yöntemleri yüzünden neredeyse canlarından oluyorlardı

Erzincan'a bağlı Çayırlı ilçesinde Muhammed Özdemir (39) ve Oğuzhan Bahadır (50) isimli iki arkadaş havanın soğuk olmasından dolayı sobayı yakmak istediler. Sobanın içine attıkları odunları tutuşturmayan iki arkadaş çareyi  benzin dökmekte buldular.

Çakmakla sobayı yakmaya çalışırken benzinin birden parlayarak alev alması sonucu Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır’ın kıyafetleri tutuştu.

Sobaya dökülen benzinin birden parlayarak alev alması sonucu Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır'ın kıyafetleri yanmaya başladı. Gelen bağrışma sesleri üzerine mahalle komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekpleri Özdemir ve Bahadır'ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluşmasından dolayı yaralıları ambulansa alarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar.

Burada tedavi altına alınan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıkları ile ilgili konuşan iki arkadaş, “Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor. Allah bizi yaktı, bize ceza verdi. Ne yaptıysak kendi elimizle yaptık” diyerek olayı şakaya çevirdiler. Olay anını anlatan Muhammed Özdemir, “Sobada odun yakıyorduk. İçerisine benzin döktük, elbiselerimiz tutuştu. Elbiselerimi çıkartana kadar yandık yani, arkadaşım da yandı, ben de yandım. Başka bir şey yok. Biraz ince giyinmiştik, hemen tutuştu. Olan oldu. Bizi kimse yakmadı” dedi.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özdemir ve Bahadır'ın tedavileri devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BenzinErzurumÇayırlıSoba
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