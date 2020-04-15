Şok operasyon! Şişli’de 5 bin 575 adet Kovid-19 test kiti ele geçirildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını testinde klullanılan hızlı tanı kitlerinin yasal olmayan yollardan yapıldığına dair bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de önceden belirlenen adreste buluna tekstil atölyesine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ise izinsiz ve yasal olmayan yoldan satışlarının yapıldığı 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirdi.

Dün saat 15.00 sıralarında gerçekleştirilenda, virüs hızlı tanı kitlerine el koyan ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı belirtildi.

Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapıldıktan sonra adliyeye devk edildiler. Adli makamlar ise burada tamamlanan işlemlerinin ardında 2 şüpheliyi serbest bıraktı.



