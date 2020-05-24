Sokağa çıkma izninde kalp krizi geçirdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağında alınan yeni bir kararla hafdada 1 gün izin verilmişt. Pazar günü yapılan bu uygulama ise bu hafta Ramazan Bayramının 1. gününe denk geldi.

81 ilde yapılan bu uygulamaya dahil olan Kastamonu'da da 73 yaşındaki İsmail Döner isimli bir vatandaş, belirlenen saatler arasında dışarı çıkara dolaşmaya başladı. Otobüs durağının orada birden yere yığılan Döner'i yerde hareketsiz yatarken gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri İsmail Döner'in kalp krizi geçirmiş olabileceğinden şüphelendiler ve ambulansa alarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdılar. Döner, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Döner'in cansız bedeni morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.