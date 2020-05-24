81 ilde yapılan bu uygulamaya dahil olan Kastamonu'da da 73 yaşındaki İsmail Döner isimli bir vatandaş, belirlenen saatler arasında dışarı çıkara dolaşmaya başladı. Otobüs durağının orada birden yere yığılan Döner'i yerde hareketsiz yatarken gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri İsmail Döner'in kalp krizi geçirmiş olabileceğinden şüphelendiler ve ambulansa alarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdılar. Döner, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Döner'in cansız bedeni morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.
Sokağa çıkma izninde kalp krizi geçirdi
Kastamonu'da 73 yaşındaki İsmail Döner isimli bir vatandaş 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izninde dolaşmaya çıktı. Otobüs durağının orada yere yığılan Döner'in kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.
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