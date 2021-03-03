Sokağa çıkma kısıtlaması sona mı eriyor?

Dünya çapında devam eden koronavirüs önlemleri kapsamında ülkemizde de hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmakta. Uzun bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kısa süre içerisinde kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamaları sona mı eriyor?

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Tüm ülkenin gözü bu akşam yapılması beklenen Kabine toplantısında. Bugün yapılan kabine toplantısı doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamalarında bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son günlerde büyük bir azalma görülen koronavirüs vakaları sonucunda sokağa çıkma yasaklarının az da olsa hafifletileceği düşünülüyor. Koronavirüs vakalarının daha az görüldüğü illerde ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağı düşünülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre normalleşmeye geçiş üzerine özenle çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu. Bu akşam yapılacak olan Kabine toplantısı sonucunda birçok soruya bir açıklama getirileceği düşünülüyor.