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Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır? Yasak hangi şehirlerde geçerlidir?

Korona virüs ile mücadele kapsamında içişleri bakanlığı tarafından ülkemizde bu geceden itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Peki sokağa çıkma yasağı nedir ? sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır?Sokağa çıkma yasağı nerelerde geçerli ? kimleri kapsıyor?soruları araştırılmaya başlandı işte detaylar

11 Nisan 2020 Cumartesi 00:15
Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır? Yasak hangi şehirlerde geçerlidir?

Korona virüs ile mücade kapsamında içişleri bakanlığı tarafından 30 büyükşehirimizde ve Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha önce den 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan sokağa çıkma yasağı önümüzdeki 48 saat içerisinde herkes için geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KURALLARI VE CEZASI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor.

Ancak İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre sokağa çıkmanın cezası 3 bin 186 TL olacak.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ ?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak şehirlerinde geçerlidir.

Son Güncelleme: 11.04.2020 01:37
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