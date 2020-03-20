Sokağa çıkma yasağı gündemde varmı? Bakandan Sondakika Sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Çoğu ülke, Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirdi. Türkiye’de de kafeler, yüzme salonları, lokantalar, kıraathaneler gibi kapalı alanların bir süreliğine kapatılmasının ardından sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile alakalı sosyal medyada sokağa çıkma yasağı iddiaları üzerinden infial yaratmaya çalışıldığını söylerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Sokağa Çıkma Yasağı Söz Konusu Mu?

Bakan Albayrak’dan Açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve OHAL ilan edileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarıyla ilgili haberlerin yalan olduğunu söyleyerek vatandaşların sosyal medya üzerinden manipüle edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını ardından açıklanan ekonomi paketini yorumladı. Albayrak, sokağa çıkma yasağına dair de bilgi vererek “Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak” dedi. Bakan, sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yönelik böyle bir kararın gündemlerinde olmadığını söyledi.