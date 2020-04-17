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Sokağa çıkma yasağı hakkında ek genelge, Kontroller bugün başlıyor!

İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında yayınladığı genelgeye ek bir yazı gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kontrollerin bugün 15.00'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

17 Nisan 2020 Cuma 10:23
Sokağa çıkma yasağı hakkında ek genelge, Kontroller bugün başlıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ili sınırları içerisinde bu gece 24.00'da başlayıp Pazar gece 24.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine bir genelge göndermişti. Alınan kararları içeren genelegeye ek bir genelge daha gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama sokağa çıkma yasağı başlamadan önce polis ve jandarma ekiplerinin uygulamalara saat 15.00'da itibaren başlayacağı bildirilen yazıda "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan ek genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak

Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak

Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 İl valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmaları yasaklandığı belirtildi.

Bakanlık valiliklerden, koronavirüs (Covid 19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 İlde; 17.04.2020 Cuma günü 15.00-24.00 saatleri arasında; uygulama yapılmasını istedi.

Bu kapsamda bugün belirtilen saatlar arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları vb. yerlerde/alanlarda sosyal mesafe kuralı/maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapılacak. Toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak."

İç işleri Bakanlığı valiliklere gömnderdiği yazıda birimlerden söz konusu kontrol/denetim ve gerektiğinde sosyal mesafe tedbirlerinin alınarak uygulanabilmesi adına görevlendirme ve planlamaların ivedilikle yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi ve ayrıca alınan kararlara uymayan işyerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılması gerektiğini kaydetti.
 

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Içişleri BakanlığıEk GenelgeSokağa çıkma YasağıPolis Uygulaması
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